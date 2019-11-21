Вступил в силу закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

В четверг, 21 ноября, закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 20 ноября.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Новый закон предусматривает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продолжение действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Напомним, в среду закон был опубликован в "Голосе Украины", а президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 19 ноября.

РБК-Украина сообщало, что Верховная рада приняла закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат 30 октября. За принятие соответствующего законопроекта №0873 (№6749 в старом созыве ВР, - ред.) во втором чтении проголосовал 301 народный депутат.

Этот законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года. Тогда за принятие законопроекта за основу проголосовали 259 народных депутатов.