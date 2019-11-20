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Опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

Новости » Политика     20.11.2019 - 11:24
Опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат
Фото: лес в Карпатах (unesco.org)

С завтрашнего дня закон вступает в силу

Сегодня, 20 ноября, опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как отмечается, после прекращения действия моратория на вырубку леса на склонах в Карпатском регионе в 2011 году это снова начали делать

Новый закон предусматривает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продолжение действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект.

РБК-Украина писала, что Верховная рада приняла закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат 30 октября. За принятие соответствующего законопроекта №0873 (№6749 в старом созыве ВР, - ред.) проголосовал 301 народный депутат.

Этот законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года. Тогда за принятие законопроекта за основу проголосовали 259 народных депутатов, ни один нардеп не проголосовал против.

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