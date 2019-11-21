Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон будет введен в действие через 3 месяца после вступления в силу

В четверг, 21 ноября, вступил в силу закон о запрете ограничивать проход к пляжам. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 20 ноября.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Как отмечается, документ обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Напомним, в среду документ был опубликован в издании "Голос Украины". Ранее, 19 ноября, законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в конце октября нардепы поддержали во втором чтении законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве Верховной рады, - ред.) "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". За закон проголосовали 314 парламентариев.

Добавим, данный законопроект в первом чтении приняла Рада 8 созыва 4 февраля 2015 года.