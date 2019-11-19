Зеленский подписал закон о свободном доступе к водоемам

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Закон запрещает ограничение права общего водопользования

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, этот закон обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, согласно документу, ограничение доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц)

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Напомним, Рада приняла законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".