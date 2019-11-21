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Набув чинності закон про заборону обмежувати прохід до пляжів

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:11
Набув чинності закон про заборону обмежувати прохід до пляжів
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон буде введений у дію через 3 місяці після набуття чинності

У четвер, 21 листопада, набув чинності закон про заборону обмежувати прохід до пляжів. Документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 20 листопада.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться у дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

Як наголошується, документ забезпечує безперешкодний і безкоштовний доступ до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування. У разі порушення закону передбачається штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, відповідно до закону, обмеження доступу громадян (у тому числі шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що знаходяться у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Нагадаємо, в середу документ був опублікований у виданні "Голос України". Раніше, 19 листопада, законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня нардепи підтримали у другому читанні законопроект №0869 (№1107 в попередньому скликанні Верховної ради, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування ". За закон проголосували 314 парламентаріїв.

Додамо, даний законопроект у першому читанні прийняла Рада 8 скликання 4 лютого 2015 року.

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