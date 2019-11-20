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В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов

Сегодня, 20 ноября, опубликован закон о запрете ограничивать проход к пляжам. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как отмечается, этот закон обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования.

В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращение права пользования такими земельными участками по решению суда.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

А до этого Верховная рада приняла законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".