Вступил в силу закон о режиме общего транзита

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект опубликовали в "Голосе Украины" 24 сентября

Законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы" сегодня, 25 сентября, вступил в силу. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 сентября.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

Законом устанавливаются основные принципы организации и осуществления общего режима транзита товаров через таможенную территорию Украины, а также порядок и условия перемещения товаров в совместном режиме транзита. Также закон предусматривает осуществление таможенных формальностей, применение механизма обеспечения уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

Отметим, данный закон за основу и в целом Рада приняла 12 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце апреля Верховная рада VIII созыва одобрил за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме общего транзита" поддержали 234 парламентария.