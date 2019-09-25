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Набув чинності закон про режим спільного транзиту

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:49
Набув чинності закон про режим спільного транзиту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект опублікували в "Голосі України" 24 вересня

Законопроект №1082 "Про режимі загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи" сьогодні, 25 вересня, набув чинності. Закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

Законом встановлюються основні принципи організації і здійснення загального режиму транзиту товарів через митну територію України, а також порядок і умови переміщення товарів у спільному режимі транзиту. Також закон передбачає здійснення митних формальностей, застосування механізму забезпечення сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій загального режиму транзиту.

Відзначимо, цей закон за основу і в цілому Рада прийняла 12 вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці квітня Верховна рада VIII скликання ухвалила за основу закон про режим спільного транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим спільного транзиту" підтримали 234 нардепи.

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