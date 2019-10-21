Вступил в силу закон о применении боевой техники в особый период

Документом вносятся изменения в закон "О Вооруженных силах"
Законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" вступил в силу 20 октября. Ранее документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Документом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".
Так, военные Государственной специальной службы транспорта имеют право использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, определенных законом о ВСУ, уставами Вооруженных сил и другими актами законодательства, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными правительством.
Работники военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта имеют право применять оружие:
Также военные ведомства могут использовать специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.
Напомним, 19 октября данный закон был опубликован в издании "Голос Украины".
Так, согласно данным на сайте Верховной рады, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 17 октября, а спикер ВР Дмитрий Разумков одобрил его 4 октября.
Как писало РБК-Украина ранее, Рада приняла документ во втором чтении 2 октября. Законопроект поддержали 307 народных депутатов.
Так, парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять проект закона №1224 во втором чтении. В первом чтении парламентарии приняли этот закон 20 сентября 278 голосами.