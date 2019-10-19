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Опубликован закон о применении боевой техники в особый период

Новости » Политика    19.10.2019 - 22:53
Опубликован закон о применении боевой техники в особый период
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект 17 октября подписал глава государства

Законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" был опубликован в издании "Голос Украины" в субботу, 19 октября. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Напомним, согласно данным на сайте Верховной рады, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 17 октября, а спикер ВР Дмитрий Разумков одобрил его 4 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 2 октября одобрил документ во втором чтении. Законопроект поддержали 307 народных депутатов.

Отметим, комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять проект закона №1224 во втором чтении. В первом чтении парламентарии приняли этот закон 20 сентября 278 голосами.

Добавим также, 25 сентября вступил в силу законопроект №1011 о Плане обороны Украины, автором которого является Зеленский. Законом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

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