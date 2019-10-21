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Вступил в силу закон о применении боевой техники в особый период

Новости » Политика    21.10.2019 - 12:59
Вступил в силу закон о применении боевой техники в особый период
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документом вносятся изменения в закон "О Вооруженных силах"

Законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" вступил в силу 20 октября. Ранее документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Так, военные Государственной специальной службы транспорта имеют право использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, определенных законом о ВСУ, уставами Вооруженных сил и другими актами законодательства, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными правительством.

Работники военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта имеют право применять оружие:

  • для защиты своей жизни и здоровья от нападения, а также жизнь и здоровье других лиц, если им угрожает опасность;
  • для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для освобождения этих объектов в случае их захвата;
  • для задержания лица, которое застали при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться или которое оказывает сопротивление при задержании;
  • для задержания вооруженного лица, которое представляет или может представлять угрозу для других лиц;
  • в случае попытки насильственного завладения оружием, если другим способом и другими средствами невозможно прекратить эту попытку;
  • для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью работника и или других лиц.

Также военные ведомства могут использовать специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.

Напомним, 19 октября данный закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, согласно данным на сайте Верховной рады, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 17 октября, а спикер ВР Дмитрий Разумков одобрил его 4 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада приняла документ во втором чтении 2 октября. Законопроект поддержали 307 народных депутатов.

Так, парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять проект закона №1224 во втором чтении. В первом чтении парламентарии приняли этот закон 20 сентября 278 голосами.

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