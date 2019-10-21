Набув чинності закон про застосування бойової техніки в особливий період

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документом вносяться зміни в закон "Про Збройні сили"

Законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період" набув чинності 20 жовтня. Раніше документ був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Так, військові Державної спеціальної служби транспорту мають право використовувати і застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених законом про ВСУ, статутами Збройних сил та іншими актами законодавства, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених урядом.

Працівники воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту мають право застосовувати зброю:

для захисту свого життя і здоров'я від нападу, а також життя і здоров'я інших осіб, якщо їм загрожує небезпека;

для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, а також для звільнення цих об'єктів у разі їх захоплення;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти або яка чинить опір при затриманні;

для затримання озброєної особи, яка представляє або може становити загрозу для інших осіб;

в разі спроби насильницького заволодіння зброєю, якщо іншим способом і іншими засобами неможливо припинити цю спробу;

для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю працівника і чи інших осіб.

Також військові відомства можуть використовувати спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабміном.

Нагадаємо, 19 жовтня цей закон був опублікований у виданні "Голос України".

Так, згідно з даними на сайті Верховної ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 17 жовтня, а спікер ВР Дмитро Разумков схвалив його 4 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла документ у другому читанні 2 жовтня. Законопроект підтримали 307 народних депутатів.

Так, парламентський комітет з нацбезпеки рекомендував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні парламентарії прийняли цей закон 20 вересня 278 голосами.