Набув чинності закон про застосування бойової техніки в особливий період

Документом вносяться зміни в закон "Про Збройні сили"
Законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період" набув чинності 20 жовтня. Раніше документ був опублікований у виданні "Голос України".
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Документом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".
Так, військові Державної спеціальної служби транспорту мають право використовувати і застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених законом про ВСУ, статутами Збройних сил та іншими актами законодавства, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених урядом.
Працівники воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту мають право застосовувати зброю:
Також військові відомства можуть використовувати спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабміном.
Нагадаємо, 19 жовтня цей закон був опублікований у виданні "Голос України".
Так, згідно з даними на сайті Верховної ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 17 жовтня, а спікер ВР Дмитро Разумков схвалив його 4 жовтня.
Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла документ у другому читанні 2 жовтня. Законопроект підтримали 307 народних депутатів.
Так, парламентський комітет з нацбезпеки рекомендував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні парламентарії прийняли цей закон 20 вересня 278 голосами.