Вступил в силу закон о перераспределении финансирования на ремонт дорог

Сегодня, 18 октября, вступил в силу закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год", которым предусматривается перераспределение финансирования на ремонт дорог. Так, в четверг, 17 октября, он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вносит изменения в закон о государственном бюджете на текущий год по уменьшению объема расходов из Государственного дорожного фонда на улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени и на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно, которые предусмотрено направить по этому направлению, как исключение из положений пункта 1 части третьей и части пятой статьи 242 Бюджетного кодекса Украины.

"Предусмотрено также внесение изменений в приложение 3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2019" по уменьшению расходов на 976 508,3 тыс. грн по бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильной дороги М 15 Одесса - Рени" и на 190 000,0 тыс. грн по бюджетной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно" и увеличению их на сумму 1166 508,3 тыс. грн по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 2 октября Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №2039.

Ранее РБК-Украина сообщала, что Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источнике финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)".