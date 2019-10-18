Набув чинності закон про перерозподіл фінансування на ремонт доріг

Сьогодні, 18 жовтня, набув чинності закон "Про внесення змін у закон "Про державний бюджет України на 2019 рік", яким передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг. Так, у четвер, 17 жовтня, він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ вносить зміни в закон про державний бюджет на поточний рік щодо зменшення обсягу витрат з Державного дорожнього фонду на поліпшення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені та на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівне, які передбачено спрямувати з цього напрямку, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статті 242 Бюджетного кодексу України

"Передбачено також внесення змін у додаток 3 до закону "Про державний бюджет України на 2019" щодо зменшення витрат на 976 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Поліпшення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені" і на 190 000,0 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівне" та збільшення їх на суму 1166 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №2039.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерелі фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування)".