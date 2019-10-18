Вступил в силу закон об отмене финансирования проигравших выборы партий

В пятницу, 18 октября, закон авторства президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах, вступил в силу. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 17 октября.

Согласно закону, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в Верховную раду, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что госфинансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

В целом же документ дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции. В нем прописано изменение формы управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Так, главу агентства будет назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

Закон также меняет порядок формирования и состав конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, обеспечив участие представителей международных организаций в работе конкурсной комиссии.

Гарантии независимости председателя НАПК предусмотрено обеспечить, в частности, путем определения исчерпывающего перечня оснований для досрочного прекращения его полномочий, в которых не предусмотрена возможность политически мотивированного увольнения. В то же время полномочия главы нацагентства могут быть прекращены досрочно в случае, если комиссия по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК сделает заключение о неэффективности такой деятельности.

"Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме изменений в статьи 46, 52 закона "О предотвращении коррупции", которые вводятся в действие с 1 января 2020 года", - сказано в тексте документа.

Напомним, в четверг данный закон был обнародован в издании "Голос Украины". Так, 16 октября глава государства подписал данный проект закона, а 9 октября документ одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 2 октября одобрила законопроект №1029 во втором чтении. За основу Рада приняла его 11 сентября.

Отметим, нардепы одобрили финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016 года: депутаты ВР приняли во втором чтении законопроект № 2123а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции".