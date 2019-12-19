Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Особый статус Донбасса продлевают на год

Закон о продлении особого статуса Донбасса в четверг, 19 декабря, вступил в силу. Документ сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу с дня опубликования.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.

Напомним, 18 декабря документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 10 декабря в Раде зарегистрировали изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А 11 декабря нардепы одобрили данный проект закона за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Добавим также, Зеленский внес в Раду закон об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Данным проектом не предусмотрены никакие особые статусы ни для одного региона страны.