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Набув чинності закон про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     19.12.2019 - 11:22
Набув чинності закон про особливий статус Донбасу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Особливий статус Донбасу продовжують на рік

Закон про продовження особливого статусу Донбасу в четвер, 19 грудня, набув чинності. Документ сьогодні був опублікований у виданні "Голос України".

Набув чинності закон про особливий статус Донбасу

Він набуває чинності з дня опублікування.

"У статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" цифри "2019" замінити цифрами "2020". Цей закон набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у тексті закону.

Нагадаємо, 18 грудня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 10 грудня у Раді зареєстрували зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). А 11 грудня нардепи схвалили даний проект закону за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

Додамо також, Зеленський вніс в Раду закон про зміни до Конституції у частині децентралізації. Даним проектом не передбачені ніякі особливі статуси ні для одного регіону країни.

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