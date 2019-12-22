Вступил в силу закон о доступе Красного Креста к заключенным

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ в субботу был опубликован в "Голосе Украины"

Закон №372-IX "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу" в воскресенье, 22 декабря, вступил в силу. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в субботу.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, закон упрощает доступ представителей Красного Креста к заключенным. Документ дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

В частности, свидания с задержанными представителям Красного креста предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 19 декабря. А 21 декабря документ опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

Так, 12 декабря данный законопроект во втором чтении поддержали депутаты Верховной рады. За документ проголосовали 335 нардепов.

Ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2063 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.