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Набув чинності закон про доступ Червоного Хреста до ув'язнених

Новини » Політика     22.12.2019 - 10:46
Набув чинності закон про доступ Червоного Хреста до ув'язнених
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документ у суботу був опублікований у "Голосі України"

Закон №372-IX "Про внесення змін до закону "Про попереднє ув'язнення" про забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" в неділю, 22 грудня, набув чинності. Документ був опублікований у виданні "Голос України" в суботу.

Він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, закон спрощує доступ представників Червоного Хреста до ув'язнених. Документ доповнює статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення" новою частиною, згідно з якою адміністрація місця попереднього ув'язнення надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з узятими під варту особами безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках і відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження.

Зокрема, побачення із затриманими представникам Червоного хреста надаються у вільний від виконання слідчих дій і проведення судових засідань час.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 19 грудня. А 21 грудня документ опублікували в парламентській газеті "Голос України".

Так, 12 грудня цей законопроект у другому читанні підтримали депутати Верховної ради. За документ проголосували 335 нардепів.

Раніше комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

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