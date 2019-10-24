ВР рекомендуют улучшить доступ осужденных к правовой помощи

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Раде рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2063 об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, целью законопроекта является совершенствование механизма реализации права на защиту в уголовном производстве, на стадии отбывания наказания. Предлагается предоставить защитнику право без ограничения времени и количества иметь свидания с лицами, которые нуждаются в такой защите, в рабочие, выходные, нерабочие дни.

"Действие предлагаемого проекта закона распространяется на четыре категории юристов: защитники в уголовном производстве; адвокаты, представляющие заключенное лицо, например, по гражданским делам; законные представители, не являющиеся участниками уголовного производства в отношении несовершеннолетних; юристы, специалисты в области права, представляющие осужденное лицо в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

Члены комитета поддержали законопроект, отметив, что он позволит улучшить доступ осужденных к правовой помощи. При этом нардепы высказались за доработку его при подготовке ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять данный законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять за основу законопроект №2165 о совершенствовании порядка изменения обвинения в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламент будет внесен отдельный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации обличителями коррупции.