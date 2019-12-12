Рада упростила доступ Красному кресту к взятым под стражу

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За закон о доступе к заключенным проголосовали 335 нардепов

Верховная рада одобрила во втором чтении проект закона №0885 "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 335 нардепов.

"Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности в случаях и согласно условиям Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время", - сказано в тексте закона.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2063 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицам, которые имеют право на защиту",

Напомним, ранее Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2063 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.