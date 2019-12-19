Зеленский подписал закон о доступе Красного Креста к заключенным

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Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №372-IX "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу". Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Закон упрощает доступ представителей Красного Креста к заключенным. Вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

"Подписанный президентом закон дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство", - сообщили в Офисе президента

Свидание с задержанными представителям Красного креста предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Напомним, 12 декабря данный законопроект во втором чтении поддержали депутаты Верховной рады. За документ проголосовали 335 нардепов.

Ранее Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2063 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.