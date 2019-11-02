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Вступил в силу закон для борьбы с рейдерством

Новости » Политика     02.11.2019 - 08:17
Вступил в силу закон для борьбы с рейдерством
Иллюстративное фото (adminposluga.lis.lurenet.ua)

Документ вступил в силу спустя десять дней со дня опубликования

Законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством, 2 ноября вступил в силу. Он ранее был опубликован в "Голосе Украины".

Отметим, закон вступил в силу через 10 дней со дня опубликования.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения закона предусматривают:

  • прекращение деятельности аккредитованных субъектов;
  • введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;
  • внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;
  • повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, 23 октября проекта закона опубликовали в издании "Голос Украины".

До этого 21 октября проект закона подписал президент Владимир Зеленский.

Так, Верховная рада Украины 3 октября одобрила во втором чтении законопроект №1056-1. За документ проголосовали 284 нардепа. Данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству".

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