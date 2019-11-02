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Набув чинності закон для боротьби з рейдерством

Новини » Політика     02.11.2019 - 08:17
Набув чинності закон для боротьби з рейдерством
Ілюстративне фото (adminposluga.lis.lurenet.ua)

Документ набув чинності через десять днів з дня опублікування

Законопроект №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством, 2 листопада набув чинності. Він раніше був опублікований у "Голосі України".

Відзначимо, закон набув чинності через 10 днів з дня опублікування.

Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні положення закону передбачають:

  • припинення діяльності акредитованих суб'єктів;
  • введення обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;
  • впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;
  • підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, 23 жовтня проекту закону опублікували у виданні "Голос України".

До цього 21 жовтня проект закону підписав президент Володимир Зеленський.

Так, Верховна рада України від 3 жовтня схвалила в другому читанні законопроект №1056-1. За документ проголосували 284 нардепа. Даний закон у першому читанні Рада схвалила 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству".

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