UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы не вступать в войну. Беларусь возобновила контакты с Западом, - Арестович

Фото: Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорцив

Правящий режим Беларуси пытается возобновить отношения с западными странами, чтобы не вступать в войну против Украины на стороне РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Советник Ермака поделился информацией, которую украинские власти получили от европейских партнеров. Белорусская верхушка якобы активизировала контакты на Западе.

"Общая канва: "Может, вы не дадите нам пропасть под режимом Путина", "Нам война не нужна" и тому подобное. И здесь народное ополчение. По моему мнению, это хороший признак, мне нравится. Это значит, что он "петляет" , и это уже очень хорошо. Потому что на фоне угрозы вторжения Беларуси это петляние демонстрирует, что его вероятность очень занижена", – рассказал Арестович.

Тем временем самопровозглашенный белорусский лидер Лукашенко поручил Минобороны создать "народное ополчение". Министр обороны уже пообещал вооружить вспомогательное войско из гражданских.

К слову, в Офисе президента назвали самоубийством возможное вступление армии Беларуси на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЗападОфис президентаАлексей АрестовичВойна России против Украины