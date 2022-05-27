RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щоб не вступати у війну. Білорусь відновила контакти із Заходом, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорців

Панівний режим Білорусі намагається відновити взаємини із західними країнами, щоб не вступати у війну проти України на боці РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Радник Єрмака поділився інформацією, яку українська влада отримала від європейських партнерів. Білоруська верхівка нібито активізувала контакти на Заході.

"Загальна канва: "Може ви не дасте нам пропасти під режимом Путіна", "Нам війна не потрібна" і тому подібне. І тут народне ополчення. На мою думку, це гарна ознака, мені подобається. Це означає, що він "петляє", і це вже дуже добре. Бо на тлі загрози вторгнення Білорусі оце петляння демонструє, що його ймовірність дуже занижена", – розповів Арестович.

Тим часом самопроголошений білоруський лідер Лукашенко доручив Міноборони створити "народне ополчення". Міністр оборони вже пообіцяв озброїти допоміжне військо з цивільних.

До слова, в Офісі президента назвали самогубством можливий вступ армії Білорусі на територію України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЗападОфіс президентаОлексій АрестовичВійна Росії проти України