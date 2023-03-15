Вступ звільненої України до НАТО запобіжить новій війні, - прем'єр Латвії

"Тривають військові дії, ніхто в НАТО не стане серйозно розглядати питання про включення України, оскільки це негайно втягне весь НАТО у війну, яку Росія веде в Україні. Але в кінцевому підсумку, за нашої спільної і непохитної підтримки, Україна доб'ється своїх цілей", - заявив він.

За словами прем'єра Латвії, перемога України все одно залишить Росію цілковито цілою, з незмінними імперіалістичними нахилами, під управлінням агресивного і автократичного уряду.

"Єдиний варіант стримування Росії - це повний вступ звільненої України до альянсу НАТО з усіма гарантіями безпеки, які звідси випливають", - заявив Каріньш.

Він підкреслив, що гарантії будуть важливими не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії змінить свій курс найближчим часом. Однак ми можемо гарантувати, що якими б не були її наміри, вона не зможе розпочати нову війну проти своїх європейських сусідів", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента з міжнародної політики Андрій Сібіга заявляв, що Україна хоче отримати "дорожню карту" для вступу до НАТО під час найближчого саміту у липні.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатися як благодійність чи відкуп, оскільки це є інтересом і для самої Європи.

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