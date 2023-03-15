UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ звільненої України до НАТО запобіжить новій війні, - прем'єр Латвії

Фото: прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Валерія Поліщук

Україна після завершення війни має стати членом НАТО з усіма відповідними гарантіями безпеки. Це допоможе запобігти новій війні РФ проти сусідніх країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Тривають військові дії, ніхто в НАТО не стане серйозно розглядати питання про включення України, оскільки це негайно втягне весь НАТО у війну, яку Росія веде в Україні. Але в кінцевому підсумку, за нашої спільної і непохитної підтримки, Україна доб'ється своїх цілей", - заявив він.

За словами прем'єра Латвії, перемога України все одно залишить Росію цілковито цілою, з незмінними імперіалістичними нахилами, під управлінням агресивного і автократичного уряду.

"Єдиний варіант стримування Росії - це повний вступ звільненої України до альянсу НАТО з усіма гарантіями безпеки, які звідси випливають", - заявив Каріньш.

Він підкреслив, що гарантії будуть важливими не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії змінить свій курс найближчим часом. Однак ми можемо гарантувати, що якими б не були її наміри, вона не зможе розпочати нову війну проти своїх європейських сусідів", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента з міжнародної політики Андрій Сібіга заявляв, що Україна хоче отримати "дорожню карту" для вступу до НАТО під час найближчого саміту у липні.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатися як благодійність чи відкуп, оскільки це є інтересом і для самої Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛатвіяВійна Росії проти України