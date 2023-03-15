RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление освобожденной Украины в НАТО предотвратит новую войну, - премьер Латвии

Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Валерия Полищук

Украина после завершения войны должна стать членом НАТО со всеми вытекающими гарантиями безопасности. Это поможет предотвратить новую войну РФ против соседних стран.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Продолжаются военные действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать вопрос о включении Украины, поскольку это немедленно втянет весь НАТО в войну, которую Россия ведет в Украине. Но в конечном итоге, при нашей совместной и непоколебимой поддержке, Украина добьется своих целей", - заявил он.

По словам премьера Латвии, победа Украины все равно оставит Россию полностью целой, с неизменными империалистическими наклонностями, под управлением агрессивного и автократического правительства.

"Единственный вариант сдерживания России - это полное вступление освобожденной Украины в альянс НАТО со всеми вытекающими отсюда гарантиями безопасности", - заявил Кариньш.

Он подчеркнул, что гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы.

"Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что какими бы ни были ее намерения, она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента по международной политике Андрей Сибига заявлял, что Украина хочет получить "дорожную карту" для вступления в НАТО во время ближайшего саммита в июле.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЛатвияВойна России против Украины