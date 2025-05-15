Вступ до вузів - 2025: нові правила та дати прийому документів

Особливості вступної кампанії на бакалаврат

Для вступу на бакалаврат абітурієнтам потрібно подати результати НМТ. Ті мають становити не менше 100 балів із 200. Цього року також можна буде використовувати результати НМТ 2022-2024 років. Вступники можуть подати документи до 5 заяв на бюджет та 10 на контракт.

Цьогоріч тестування не має завдань із розгорнутою відповіддю, тому учасники НМТ зможуть дізнатися кількість набраних балів відразу після тесту.

Для розрахування конкурсного бала для вступу на певну спеціальність до результатів з кожного предмета НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт. Він визначає, наскільки важливий кожен предмет для обраної спеціальності. Чим більший коефіцієнт, тим більше впливає результат з цього предмета на ваш рейтинг.

Коли подавати документи

У 2025 році вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра стартує 1 липня. З цієї дати можна буде зареєструватись в електронних кабінетах вступників і завантажити туди необхідні документи.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня. До цього часу потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо вони передбачені вступом. Реєстрація заяв закінчиться 1 серпня о 18.00.

Вступна кампанія розпочнеться 1 липня (фото ілюстративне: Getty Images)

Творчі конкурси та співбесіди

Абітурієнти, які вступають на основі усної співбесіди або творчих конкурсів, мають пройти реєстрацію на участь у співбесідах чи конкурсах:

для вступу на бюджет - з 3 липня до 18.00 10 липня;

для вступу виключно на контракт - з 3 липня до 18.00 25 липня.

Творчі конкурси пройдуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників виключно на контракт - до 1 серпня.

Інформація про терміни прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному сайті вишу. Вимоги до мотиваційних листів також визначають правила прийому закладу освіти.

Зарахування на навчання

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування на бюджетну форму відбудеться до 6 серпня. Особи, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників на навчання на бюджет або на контракт за заявою з пріоритетністю проводиться не пізніше 11 серпня.

Зарахування вступників на контракт і на основі цільових пільгових державних кредитів відбудеться до 30 серпня 2025 року.

Університети можуть організувати одну або кілька "сесій" прийому заяв на заочну форму навчання. Перша з них може стартувати не раніше 1 вересня.

Після завершення кожної сесії прийому документів університет має зарахувати студентів не пізніше ніж через 15 днів. Але остаточний дедлайн для зарахування - не пізніше 20 жовтня 2025 року.

Зарахування на денну форму навчання має відбутися до 30 серпня 2025 року (фото ілюстративне: Getty Images)

Що треба знати про вступ на магістратуру

У 2025 році, як і раніше, для вступу до магістратури потрібно буде скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) і єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄВІ - це загальний вступний іспит, який складається з:

тесту на логіку, аналіз і критичне мислення (називається ТЗНК),

і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської - на вибір).

ЄФВВ - це іспит зі спеціальності, який перевіряє знання з конкретного фаху (наприклад, право, економіка, психологія тощо). Він обов’язковий не для всіх спеціальностей, але для багатьох.

У 2025 році перелік спеціальностей, для яких обов’язковий ЄФВВ, розширили. Тепер додано ще два нових тести - "Мовознавство" та "Історія мистецтва". Загалом таких тестів буде 10.

Що саме потрібно складати, залежить від спеціальності: для більшості гуманітарних, соціальних і економічних спеціальностей потрібні результати ЄВІ (2023, 2024 або 2025 року), а також ЄФВВ 2025 року.

Для технічних спеціальностей, як-от енергетика, транспорт, кібербезпека: потрібен ЄВІ (2023-2025) і ще один іспит - або державний (ЄДКІ), або фаховий (залежить від спеціальності).

Для деяких спеціальностей, визначених окремо (вони вказані в додатку до правил прийому) потрібні і ЄВІ, і ЄФВВ, і фаховий іспит. Для решти спеціальностей: ЄВІ і фаховий іспит.

Якщо ви хочете вступати на кілька різних спеціальностей - треба вибрати тести, які потрібні для кожної. Але скласти можна не більше двох ЄФВВ-тестів.

Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня. Зареєструватися можна через приймальну комісію будь-якого університету.