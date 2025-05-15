Поступление в вузы - 2025: новые правила и даты приема документов

Особенности вступительной кампании на бакалавриат

Для поступления на бакалавриат абитуриентам нужно подать результаты НМТ. Те должны составлять не менее 100 баллов из 200. В этом году также можно будет использовать результаты НМТ 2022-2024 годов. Поступающие могут подать документы до 5 заявлений на бюджет и 10 на контракт.

В этом году тестирование не имеет заданий с развернутым ответом, поэтому участники НМТ смогут узнать количество набранных баллов сразу после теста.

Для расчета конкурсного балла для поступления на определенную специальность к результатам по каждому предмету НМТ будет применен весовой коэффициент. Он определяет, насколько важен каждый предмет для выбранной специальности. Чем больше коэффициент, тем больше влияет результат по этому предмету на ваш рейтинг.

Когда подавать документы

В 2025 году вступительная кампания для получения степени бакалавра стартует 1 июля. С этой даты можно будет зарегистрироваться в электронных кабинетах абитуриентов и загрузить туда необходимые документы.

Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля. К этому времени нужно пройти медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если они предусмотрены поступлением. Регистрация заявлений закончится 1 августа в 18.00.

Вступительная кампания начнется 1 июля (фото иллюстративное: Getty Images)

Творческие конкурсы и собеседования

Абитуриенты, которые поступают на основе устного собеседования или творческих конкурсов, должны пройти регистрацию на участие в собеседованиях или конкурсах:

для поступления на бюджет - с 3 июля до 18.00 10 июля;

для поступления исключительно на контракт - с 3 июля до 18.00 25 июля.

Творческие конкурсы пройдут с 8 по 19 июля включительно. Для поступающих исключительно на контракт - до 1 августа.

Информация о сроках приема заявлений и документов для участия в творческом конкурсе публикуется на официальном сайте вуза. Требования к мотивационным письмам также определяют правила приема учебного заведения.

Зачисление на обучение

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению на бюджетную форму состоится до 6 августа. Лица, получившие рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджет до 18:00 9 августа.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет или на контракт по заявлению с приоритетностью проводится не позднее 11 августа.

Зачисление поступающих на контракт и на основе целевых льготных государственных кредитов состоится до 30 августа 2025 года.

Университеты могут организовать одну или несколько "сессий" приема заявлений на заочную форму обучения. Первая из них может стартовать не ранее 1 сентября.

После завершения каждой сессии приема документов университет должен зачислить студентов не позднее чем через 15 дней. Но окончательный дедлайн для зачисления - не позднее 20 октября 2025 года.

Зачисление на дневную форму обучения должно состояться до 30 августа 2025 года (фото иллюстративное: Getty Images)

Что нужно знать о поступлении на магистратуру

В 2025 году, как и раньше, для поступления в магистратуру нужно будет сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ).

ЕВЭ - это общий вступительный экзамен, который состоит из:

теста на логику, анализ и критическое мышление (называется ТЗНК),

и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому - на выбор).

ЕПВИ - это экзамен по специальности, который проверяет знания по конкретной специальности (например, право, экономика, психология и т.д.). Он обязателен не для всех специальностей, но для многих.

В 2025 году перечень специальностей, для которых обязателен ЕПВИ, расширили. Теперь добавлены еще два новых теста - "Языкознание" и "История искусства". Всего таких тестов будет 10.

Что именно нужно сдавать, зависит от специальности: для большинства гуманитарных, социальных и экономических специальностей нужны результаты ЕВЭ (2023, 2024 или 2025 года), а также ЕПВИ 2025 года.

Для технических специальностей, таких как энергетика, транспорт, кибербезопасность: нужен ЕВЭ (2023-2025) и еще один экзамен - либо государственный (ЕГКИ), либо профессиональный (зависит от специальности).

Для некоторых специальностей, определенных отдельно (они указаны в приложении к правилам приема) нужны и ЕВЭ, и ЕПВИ, и профессиональный экзамен. Для остальных специальностей: ЕВЭ и профессиональный экзамен.

Если вы хотите поступать на несколько разных специальностей - надо выбрать тесты, которые нужны для каждой. Но сдать можно не более двух ЕПВИ-тестов.

Регистрация для участия в ЕВЭ и ЕПВИ продлится со 2 по 23 мая. Зарегистрироваться можно через приемную комиссию любого университета.