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Вступ України до НАТО зараз "означатиме війну з Росією", - Салліван

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вступ України до НАТО зараз "означатиме війну з Росією". У Білому домі підтримують обережність альянсу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Салліван сказав, що президент США Джо Байден буде "прямодушним" із президентом України Володимиром Зеленським, з яким він має зустрітися сьогодні.

Салліван додав, що Байден представить Зеленському обґрунтування рішення НАТО щодо членства України.

Саміт НАТО

Саміт НАТО триває у Вільнюсі 11-12 липня. Під час зустрічі країни-члени погодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України до Альянсу.

Попри очікування Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники і будуть виконані умови". Однак не було пояснень та уточнень того, які умови мають бути виконані.

Заяви Зеленського

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Сьогодні Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією.

Крім того, він повідомив, що не переконуватиме американського президента Джо Байдена про важливість вступу України до НАТО.

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НАТОДжозеф Байден