UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ України в НАТО підтримали вже 20 країн-членів альянсу - ОП

Фото: заступник глави ОП Ігор Жовква (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ми маємо формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 10 червня, прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За результатами лідери підписали Спільну декларацію, яка чітко фіксує підтримку канадською стороною набуття Україною членства в НАТО, як тільки це дозволять умови. В ОП заявили, що це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", - зазначив Жовква.

Зазначається, що Канада підтримала й створення Ради Україна-НАТО.

Вступ України в НАТО

В Міністерстві оборони України повідомили, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу.

Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна сподівається на отримання чіткого "графіка вступу" до Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна Росії проти УкраїниДжастін Трюдо