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Вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 стран-членов альянса – ОП

Фото: заместитель главы ОП Игорь Жовква (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У нас есть формализация поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе с 20 государствами-членами.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 10 июня, прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам лидеры подписали Совместную декларацию, четко фиксирующую поддержку канадской стороной обретения Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. В ОП заявили, что это самая сильная формулировка среди всех стран G7, являющихся членами НАТО.

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодняшний день уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами", - отметил Жовква.

Отмечается, что Канада поддержала и создание Совета Украина-НАТО.

Вступление Украины в НАТО

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на Вильнюсском саммите страны-члены НАТО предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина надеется на получение четкого "графика вступления" в Альянс.

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