Україна на саміті у Вільнюсі отримає алгоритм вступу до НАТО, - Міноборони

Про це розповів заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністерства.

Як відзначив Гаврилов, країни-члени НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

За словами заступника міністра оборони, попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето, він сумнівається у тому, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі... Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО, - пояснив Гаврилов.

Вільнюський саміт

Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна сподівається на отримання чіткого "графіка вступу" до Альянсу.

Президент Зеленський вважає, що Україна готова приєднатися до НАТО і чекає на готовність Північноатлантичного союзу прийняти її. Водночас країни-члени Альянсу мають різні погляди на членство України, особливо на тлі війни з Росією. Наприклад, Німеччина стверджує, що "політика відкритих дверей" залишається актуальною, але Берлін не готовий говорити про членство України сьогодні.

Як відзначила постійний представник США в НАТО Джуліан Сміт, Альянс навряд чи запросить Україну приєднатися до НАТО під час війни. Водночас країни-члени Північноатлантичного союзу шукають можливість продемонструвати свою довгострокову підтримку країні.