Вступ України до ЄС зміцнить його безпеку та посилить зовнішню політику, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Європейський Союз може стати сильнішим після вступу України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу у Берліні.

За словами Кулеби, Україна докладає значних зусиль і досягає відчутних результатів у реформуванні країни. Адже реформи важливі для нашого суспільства і роблять Україну сильнішою та витривалішою.

"Вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її послаблення. Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС. Агресія Росії проти України показала, що ЄС може бути сильним і діяти рішуче, однак реформування ЄС не має демотивувати нові країни-члени чи відтерміновувати їх вступ", - заявив міністр.

Він зауважив, що процес розширення не повинен стати заручником внутрішніх реформ ЄС. А внутрішнє реформування блоку та виборчі процеси в окремих країнах не мають вплинути на динаміку переговорів про вступ нових держав-членів.

"Українці зараз мають найвищий оптимізм щодо європейського проєкту як такого, вони віддані європейським цінностям та принципам. Не можна втратити цей історичний момент та безпрецедентний рівень підтримки. Треба використати цей потенціал, щоб принести більше позитивних змін до ЄС", - вважає Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що першими, хто виграє від розширення, будуть самі громадяни ЄС, оскільки це означатиме посилення спроможностей спільного ринку, прав людини та верховенства права, та зробить ЄС сильнішим гравцем на світовій арені.

Раніше ми писали, що Кулеба заінтригував новинами про вступ України до ЄС. За його словами, з кінця тижня українці побачать події та новини, які будуть із позитивним ефектом.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмігаль повідомив, що держава завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

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