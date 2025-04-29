Україну та Молдову можуть "розділити" на шляху до ЄС, - єврокомісар назвала причину

Європейський союз (ЄС) може відокремити євроінтеграцію України та Молдови через те, що Угорщина перешкоджає переговорам з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань розширення Марту Кос в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як пояснила Кос, вона не виключає "відокремлення" України та Молдови на шляху до вступу до ЄС вже в червні, коли в Брюсселі прийматимуться нові рішення щодо розширення.

Вона додала, що проти вступу Молдови не виступає жодна країна-член ЄС. У випадку з Україною, спротив чинить лише Будапешт.

"Радіо Свобода" додає, що Молдова й Україна разом просувались на шляху до ЄС, у зв'язку з чим їх розглядали як тандем. Попри те, що торік члени ЄС схвалили початок переговорів з обидвома країнами, досі жодного розділу діалогу ще не було відкрито.

Зокрема Кос вважає, що Молдова може стати членом ЄС вже до кінця її мандату, у 2029-му.

"Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент", - пояснила вона.

Єврокомісар додала, що Україна, своєю чергою, також зробила достатньо. Водночас Угорщина політизує процес вступу країни та висунула багато пунктів для переговорів. Київ готовий виконати їх, але Будапешту "цього недостатньо".