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Вступ України в ЄС. Єврокомісія сказала, коли можуть початись переговори щодо кластерів

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна продовжує реформи на шляху вступу до ЄС. Якщо Україна виконає всі умови, то переговори щодо кластерів можуть розпочатись вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії про розширення ЄС.

"Відкриття переговорів про вступ з Україною стало важливим визнанням рішучості України продовжувати реформи на шляху вступу до ЄС", - заявили в Єврокомісії.

Водночас стало відомо, що після першої міжурядової конференції в червні 2024 року, аналітична перевірка наразі просувається гладко.

"Якщо Україна виконає всі умови, Комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", - йдеться в заяві Європейської комісії.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці жовтня Єврокомісія планує надати оцінку прогресу України та країн, які знаходяться на шляху до членства в блоці.

Водночас ми повідомляли, що соціологи показали, як змінилася підтримка українців вступу до ЄС і НАТО з початку війни. Примітно, що за вступ підтримали б майже 90% опитаних.

Водночас, на початку цього місяця перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж набуде членства в ЄС.

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