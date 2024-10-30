Вступ України в ЄС. Єврокомісія сказала, коли можуть початись переговори щодо кластерів

Раніше ми повідомляли, що наприкінці жовтня Єврокомісія планує надати оцінку прогресу України та країн, які знаходяться на шляху до членства в блоці.

Водночас ми повідомляли, що соціологи показали, як змінилася підтримка українців вступу до ЄС і НАТО з початку війни. Примітно, що за вступ підтримали б майже 90% опитаних.

Водночас, на початку цього місяця перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж набуде членства в ЄС.

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