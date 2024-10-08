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У Раді очікують, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж Євросоюзу

Вівторок 08 жовтня 2024 05:13
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У Раді очікують, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж Євросоюзу Фото: Олександр Корнієнко, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна може вступити в Північно-атлантичний альянс (НАТО) раніше, ніж набуде членства в Європейському союзі. На це вказує динаміка переговорного процесу та "традиції" щодо розширення ЄС.

Про це заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами політика в ході "геополітичного діалогу" на базі European Policy Centre (Центру європейської політики) у Брюсселі, він очікує, що "ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу".

Так, Корнієнко звернув увагу, що усі "хвилі розширення" Євросоюзу відбувалися після європейських виборів, а наступні - плануються на 2029 рік.

"Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту", - сказав нардеп.

Перший заступник голови ВРУ додав, що українська сторона зробить "все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку".

"Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. 5 років у політиці - це дуже тривалий час", - зауважив він.

Також Корнієнко розповів, що в ході візиту до Брюсселя разом з державною делегацією займається питанням переговорів про продовження скринінгу українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС.

"Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС", - сказав депутат.

Він додав, що Україна "чітко усвідомлює", що процес розширення ґрунтується "на досягненнях кожної країни-кандидата", та готова "сумлінно працювати", щоб пройти цей шлях євроінтеграції та набути повноправного членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, у червні тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до ЄС до початку переговорів.

Нещодавно у жовтні колишній генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україну можуть прийняти до НАТО, незважаючи на наявність окупованих територій.

Додамо, 7 жовтня американське видання The Washington Post писало, що країни НАТО на засіданні в форматі "Рамштайн" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до Альянсу.

А перед тим стало відомо, що на "Рамштайні" 12 жовтня президент США Джо Байден може підвищити статус української заявки щодо вступу в НАТО.

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