Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия сказала, когда могут начаться переговоры по кластерам

Ранее мы сообщали, что в конце октября Еврокомиссия планирует оценить прогресс Украины и стран, которые находятся на пути к членству в блоке.

В то же время мы сообщали, что социологи показали, как изменилась поддержка украинцев вступления в ЕС и НАТО с начала войны. Примечательно, что за вступление поддержали бы около 90% опрошенных.

В то же время, в начале этого месяца первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем вступит в членство в ЕС.

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