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Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия сказала, когда могут начаться переговоры по кластерам

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина продолжает реформы по пути вступления в ЕС. Если Украина выполнит все условия, то переговоры по кластерам могут начаться уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии о расширении ЕС.

"Открытие переговоров о вступлении с Украиной стало важным признанием решимости Украины продолжать реформы по пути вступления в ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

В то же время стало известно, что после первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическая проверка продвигается гладко.

"Если Украина выполнит все условия, Комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Ранее мы сообщали, что в конце октября Еврокомиссия планирует оценить прогресс Украины и стран, которые находятся на пути к членству в блоке.

В то же время мы сообщали, что социологи показали, как изменилась поддержка украинцев вступления в ЕС и НАТО с начала войны. Примечательно, что за вступление поддержали бы около 90% опрошенных.

В то же время, в начале этого месяца первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем вступит в членство в ЕС.

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