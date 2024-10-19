Єврокомісія в кінці жовтня надасть оцінку Україні на шляху до членства, - посол

Єврокомісія в кінці жовтня планує надати оцінку прогресу країн, які знаходяться на шляху до членства в блоці. Це стосується і України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.