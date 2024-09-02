Альянс на противагу Заходу. Що таке БРІКС та які країни входять до його складу

Союз БРІКС об'єднує країни, що розвиваються, з метою геополітичного та економічного співробітництва. За минулий рік кількість його учасників подвоїлася, і вже у жовтні 2024 на саміті в Росії планується подальше розширення блоку.

РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про БРІКС, які країни є його членами та хто хоче доєднатися до альянсу.

Зміст:

Що таке БРІКС та хто його заснував

Акронім БРІКС має англомовний відповідник BRICS, що містить перші літери назв країн Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Це міжнародний альянс, який об'єднав найбільші за площею та населенням країни з економіками, що розвиваються. До 2011 року відомий як BRIC.

Термін вперше запропонував голова правління американського банку Goldman Sachs Джим О'Ніл ще у 2001 році. У своїй дослідницькій статті він підкреслив потенціал економічного зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю, використавши скорочення BRIC.

Проте альянс зазначених вище держав був створений 2006 року за ініціативою Росії. Представники БРІК почали взаємодію на літньому Петербурзькому економічному форумі. Перша зустріч керівників зовнішньополітичних відомств чотирьох країн була ініційована кремлівським лідером Володимиром Путіним у вересні 2006 на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

У 2009 році в Єкатеринбурзі відбувся перший офіційний саміт блоку на рівні лідерів. З того часу очільники держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно. Кожна країна бере на себе однорічне головування.

Фото: ініціатором створення БРІКС виступила РФ (Getty Images)

З неформального клубу, метою діяльності якого було збільшення інвестиційних можливостей країн-учасниць, БРІКС перетворився на геополітичний блок, який називають конкурентом G7 та іншим об'єднанням, де головують США та західноєвропейські країни. Альянс фокусується на економічному співробітництві, збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Члени БРІКС і які країни прагнуть приєднатися

Організація кілька разів розширювалася. До держав-засновниць Бразилії, Росії, Індії та Китаю у 2011 році доєдналася Південна Африка.

Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати вступили до БРІКС 1 січня 2024.

Наразі альянс налічує 9 членів, але ще понад 40 країн висловлюють зацікавленість у приєднанні, і 15 країн подали заявки на членство. Серед них Казахстан, Білорусь, Пакистан, Куба, Палестина.

Як пише Reuters, країни, що демонструють зацікавленість у вступі до БРІКС, розглядають його як альтернативу глобальним організаціям, де домінують традиційні західні держави, і сподіваються, що членство відкриє переваги, зокрема фінансування розвитку, збільшення торгівлі та інвестицій.

Зазначимо, 2 вересня 2024 стало відомо, що заявку на вступ до БРІКС подала Туреччина.

За даними джерел Bloomberg, адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана ухвалила таке рішення на тлі розчарування через відсутність прогресу щодо вступу до ЄС. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Наприкінці серпня заявку на вступ до БРІКС подав Азербайджан у рамках декларації про стратегічне партнерство з Китаєм.

При цьому Аргентина, що отримала запрошення до об'єднання у 2023 році, відмовилася від вступу після того, як президентом країни став Хав'єр Мілей.

Саудівська Аравія також була запрошена до БРІКС, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Значення альянсу та його діяльність

Наразі держави БРІКС сукупно охоплюють близько 30% світової суші, 45% світового населення та третину світового ВВП. До того ж учасники мають понад 40% запасів нафти у світі.

Організація наголошує, що прагне мати більший вплив та представництво у важливих глобальних організаціях, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Водночас БРІКС заснував Новий банк розвитку, для кредитування інфраструктурних проєктів. З моменту створення у 2016-му і до кінця 2022 року він надав майже 33 млрд доларів країнам, що розвиваються, на будівництво нових доріг, мостів, залізниць і систем водопостачання. Але як порівняти, лише у 2023 році Світовим банком було виділено 72,8 млрд доларів країнам-партнерам.

Учасники альянсу впродовж кількох років обговорюють створення власної валюти на противагу долару, проте консенсусу щодо цього питання немає.

Як зазначають експерти у матеріалі BBC, для країн БРІКС було б непрактично створювати спільну валюту, оскільки їхні економіки дуже різні. Однак цілком можливо, що "в майбутньому вони можуть розглянути можливість створення валюти, яка використовуватиметься для міжнародних торгових платежів, або криптовалюти для міжнародної торгівлі".

Окремо аналітики підкреслюють важливість розширення БРІКС, адже лише за минулий рік кількість членів подвоїлася. Вступ країн-виробників енергоресурсів може дати блоку більше можливостей кинути виклик домінуванню долара в торгівлі нафтою і газом шляхом переходу на інші валюти.

Однак, на думку експертів Bloomberg Economics, розширення стосується "більше політики, ніж економіки".

Розширений альянс може стати сильнішою противагою об'єднанню країн G7 (США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Великобританія).

Таким чином Китай намагається побудувати альтернативний світовий порядок, "втягуючи країни південної півкулі у свою економічну орбіту, кидаючи виклик гегемонії США".

Зі свого боку РФ, ізольована санкціями США та ЄС через війну в Україні, також хоче, щоб глобальний вплив Вашингтона зменшився.

Фото: КНР прагне розширення БРІКС (Getty Images)

Варто зазначити, що країни БРІКС зайняли загалом нейтральну позицію щодо повномасштабної війни в Україні, розглядаючи її більше як регіональну проблему, ніж глобальну кризу.

Росія приймає саміт БРІКС-2024

Цьогоріч Росія є головуючою країною в БРІКС та прийматиме 16-й саміт у Казані 22-24 жовтня 2024 на рівні лідерів держав та урядів.

Російські ЗМІ пишуть, що на зустріч було запрошено 36 країн, 18 із них вже підтвердили участь. Як вважають аналітики BBC, президент РФ Володимир Путін на майбутньому саміті хоче продемонструвати, що він ще має друзів та союзників у світі, попри повномасштабне вторгнення в Україну.

Серед очікувань від саміту очільник Кремля назвав підвищення ролі БРІКС у міжнародній фінансовій системі; розвиток співробітництва між банками; сприяння співпраці між податковими та митними органами країн-учасниць.

Також планується розгляд питань щодо розширення блоку, зокрема приєднання Туреччини, Казахстану, Азербайджану, Малайзії, Таїланду, які подали заявки на вступ.

Нагадаємо, минулий саміт БРІКС проходив у серпні 2023 в Йоганнесбурзі (Південно-Африканська Республіка). Президент РФ не був особисто присутнім на зустрічі та виступав онлайн. Путін утримався від подорожі після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

При підготовці використовувалися: публікації Bloomberg, Reuters, BBC, інформація з офіційної сторінки саміту БРІКС-2024, дані Wikipedia.