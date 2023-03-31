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У Туреччині вважають, що Швеція дуже повільно рухається на шляху до НАТО

Фото: Голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич (twitter.com/AkifÇağatayKılıç)
Автор: Максим Шушко

Парламент Туреччини поки що не ратифікував протокол щодо вступу Швеції до НАТО, бо шведський уряд не вживає відповіних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Шаеція спільно з Фінляндією падала заявку на вступ до НАТО. Туреччина провела переговори із шведською владою щодо умов для ратифікації їх заявки.

"На жаль, шведська влада повільно вживає заходів. Це нас засмучує. Тому що ми завжди висловлювали нашу підтримку політики відкритих дверей НАТО та політики розширення альянсу", - про це заявив голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич .

Раніше ми писали, Туреччина ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, в Туреччині вважають, що уряд Швеції робить недостатньо для вступу до НАТО.

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НАТОШвеціяТурция