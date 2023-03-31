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В Турции считают, что Швеция очень медленно движется на пути к НАТО

Фото: Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Килич (twitter.com/AkifÇağatayKılıç)
Автор: Максим Шушко

Парламент Турции пока не ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО, потому что шведское правительство не принимает соответствующих мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Шаэция совместно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. Турция провела переговоры со шведскими властями по условиям для ратификации их заявки.

"К сожалению, шведские власти медленно принимают меры. Это нас огорчает. Потому что мы всегда выражали нашу поддержку политики открытых дверей НАТО и политики расширения альянса", - об этом заявил глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Килич.

Ранее мы писали, что Турция ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО.

Напомним, в Турции считают, что правительство Швеции делает недостаточно для вступления в НАТО.

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