Вступ Швеції до НАТО. Ердоган розповів, коли Туреччина розгляне питання

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара блокувала вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Хоча Швеція очікувала, що зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. Так, Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Тим часом раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Також повідомлялося, що 9 липня, незадовго до саміту НАТО в Вільнюсі, Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Він додав, що Стокгольм пообіцяв сприяти процесам модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, та переговорам про безвізовий режим в обмін на зняття Анкарою вето на ратифікацію членства Швеції в блоці.

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