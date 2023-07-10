Вступ Швеції до НАТО: Туреччина пообіцяла розглянути ратифікацію якнайшвидше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я щойно провів конструктивну зустріч з президентом Ердоганом (президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом - ред.) та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном - ред.) і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламент Туреччини - ред.) та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека, такі запевнення були закріплені у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Оновлено 23:04

За даними телеканалу CNN Turk, заявку Швеції до НАТО, найімовірніше, буде схвалено вже на осінній сесії, яка починається 1 жовтня.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара пояснювала свої дії тим, що Стокгольм нібито приховує терористів. Влада Туреччини мала на увазі курдські групи, які вони вважають терористичними.

Також скандал викликала і акція зі спаленням Корану у Стокгольмі, після якої Туреччина різко розкритикувала Швецію.