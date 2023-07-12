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Вступление Швеции в НАТО. Эрдоган рассказал, когда Турция рассмотрит вопрос

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вступление Швеции в НАТО будут рассматриваться не раньше осени. До этого законопроект о ратификации присоединения Стокгольма к альянсу не будет подан в турецкий парламент.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Хотя Швеция ожидала, что сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. Так, Эрдоган подчеркивал, что он "не будет отвечать ожиданиям Швеции".

Между тем, ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по вступлению Швеции в Североатлантический альянс. Также сообщалось, что 9 июля, незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе, Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы членства Швеции в Альянсе.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он добавил, что Стокгольм пообещал содействовать процессам модернизации таможенного союза Турции и ЕС и переговорам о безвизовом режиме в обмен на снятие Анкарой вето на ратификацию членства Швеции в блоке.

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НАТОШвецияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган