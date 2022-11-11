Вступ до НАТО стане пріоритетом для України після війни, - Стефанішина

Відповідаючи на запитання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, ніж членство в ЄС, віце-прем'єр дала однозначну відповідь.

"Після закінчення війни членство в НАТО стане пріоритетом для України", - наголосила віце-прем'єр.

За її словами, ухвалення України в НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не вимагатиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання щодо вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.