Вступление в НАТО станет приоритетом для Украины после войны, - Стефанишина

Членство в НАТО для Украины после окончания войны против России будет более приоритетным, чем вступление в Евросоюз.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
Отвечая на вопрос модератора, является ли вступление в НАТО для Украины большим приоритетом, чем членство в ЕС, вице-премьер дала однозначный ответ.
"По окончании войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины", - подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, принятие Украины в НАТО будет сделано "политическим решением" и не потребует промежуточных стадий вроде Плана действий по членству.
"Нельзя исключать, что положительное решение вопроса о вступлении Украины в НАТО станет возможным и до завершения войны", - добавила она.
Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО. После этого девять государств официально поддержали евроатлантическую интеграцию Украины.
Позже Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.
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