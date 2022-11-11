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Вступление в НАТО станет приоритетом для Украины после войны, - Стефанишина

Фото: вступление в НАТО станет приоритетом для Украины после войны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Членство в НАТО для Украины после окончания войны против России будет более приоритетным, чем вступление в Евросоюз.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Отвечая на вопрос модератора, является ли вступление в НАТО для Украины большим приоритетом, чем членство в ЕС, вице-премьер дала однозначный ответ.

"По окончании войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, принятие Украины в НАТО будет сделано "политическим решением" и не потребует промежуточных стадий вроде Плана действий по членству.

"Нельзя исключать, что положительное решение вопроса о вступлении Украины в НАТО станет возможным и до завершения войны", - добавила она.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО. После этого девять государств официально поддержали евроатлантическую интеграцию Украины.

Позже Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

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НАТОВторжение России в Украину