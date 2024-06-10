Вступ на магістратуру 2024: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

Найпопулярніші спеціальності серед вступників

За кількістю заяв найбільше вступники подавали на такі спеціальності:

Управління та адміністрування - 27 500

Педагогіка та психологія - 20 391

Інформаційні технології - 17 246

Право та міжнародне право - 13 858

Психологія та соціологія - 9 747

Економіка та міжнародна економіка - 9 448

Облік і фінанси - 8 770

Політологія та міжнародні відносини - 2 994

Вступна кампанія на магістратуру 2024

На цьогорічні іспити для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 245 тисяч абітурієнтів. В Україні іспити складатимуть 241 609 вступників, а за кордоном - 3 796.

Якщо ви плануєте вступати за цими спеціальностями, крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), вам потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄВФФ):

01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт")

05 "Соціальні та поведінкові науки"

06 "Журналістика"

07 "Управління та адміністрування"

08 "Право"

12 "Інформаційні технології"

24 "Сфера обслуговування"

28 "Публічне управління та адміністрування"

29 "Міжнародні відносини"

Ті, хто одразу не визначився з вибором спеціальності, реєструвалися для проходження ЄФВВ з двох предметних спрямувань на вибір. Обрані тести вони будуть виконувати в різні зміни.

Кожен учасник тестування отримує доступ до інформаційної сторінки за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Учасники, які беруть участь в основній сесії, отримають запрошення-перепустки з датою, часом і місцем проведення тестування до 17 червня.

Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, можуть зробити в додатковий період 17-21 червня.