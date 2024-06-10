Вступ на магістратуру 2024: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

В Україні триває вступна кампанія на магістратуру. За час з 7 до 29 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 245 000 потенційних учасників вступних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
За кількістю заяв найбільше вступники подавали на такі спеціальності:
На цьогорічні іспити для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 245 тисяч абітурієнтів. В Україні іспити складатимуть 241 609 вступників, а за кордоном - 3 796.
Якщо ви плануєте вступати за цими спеціальностями, крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), вам потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄВФФ):
Ті, хто одразу не визначився з вибором спеціальності, реєструвалися для проходження ЄФВВ з двох предметних спрямувань на вибір. Обрані тести вони будуть виконувати в різні зміни.
Кожен учасник тестування отримує доступ до інформаційної сторінки за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
Учасники, які беруть участь в основній сесії, отримають запрошення-перепустки з датою, часом і місцем проведення тестування до 17 червня.
Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, можуть зробити в додатковий період 17-21 червня.
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