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Вступ на магістратуру 2024: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

Як проходить вступна кампанія на магістратуру (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні триває вступна кампанія на магістратуру. За час з 7 до 29 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 245 000 потенційних учасників вступних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.

Найпопулярніші спеціальності серед вступників

За кількістю заяв найбільше вступники подавали на такі спеціальності:

  • Управління та адміністрування - 27 500
  • Педагогіка та психологія - 20 391
  • Інформаційні технології - 17 246
  • Право та міжнародне право - 13 858
  • Психологія та соціологія - 9 747
  • Економіка та міжнародна економіка - 9 448
  • Облік і фінанси - 8 770
  • Політологія та міжнародні відносини - 2 994

Вступна кампанія на магістратуру 2024

На цьогорічні іспити для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 245 тисяч абітурієнтів. В Україні іспити складатимуть 241 609 вступників, а за кордоном - 3 796. 

Якщо ви плануєте вступати за цими спеціальностями, крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), вам потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄВФФ): 

  • 01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт")
  • 05 "Соціальні та поведінкові науки"
  • 06 "Журналістика"
  • 07 "Управління та адміністрування"
  • 08 "Право"
  • 12 "Інформаційні технології"
  • 24 "Сфера обслуговування"
  • 28 "Публічне управління та адміністрування"
  • 29 "Міжнародні відносини"

Ті, хто одразу не визначився з вибором спеціальності, реєструвалися для проходження ЄФВВ з двох предметних спрямувань на вибір. Обрані тести вони будуть виконувати в різні зміни. 

Кожен учасник тестування отримує доступ до інформаційної сторінки за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Учасники, які беруть участь в основній сесії, отримають запрошення-перепустки з датою, часом і місцем проведення тестування до 17 червня.

Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, можуть зробити в додатковий період 17-21 червня.

Раніше ми розповідали, що зміниться для дітей і батьків відповідно до нового закону про дошкільну освіту.

Читайте також, як написати мотиваційного листа для успішного вступу.

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