Поступление на магистратуру 2024: какие специальности самые популярные среди абитуриентов

В Украине идет поступительная кампания на магистратуру. За время с 7 по 29 мая в приемные комиссии высшего образования обратились и получили экзаменационные листки более 245 000 потенциальных участников поступительных экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.
По количеству заявлений больше поступающие подавали на следующие специальности:
На экзамены для поступления на магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 245 тысяч абитуриентов. В Украине экзамены будут сдавать 241 609 поступающих, а за границей - 3 796.
Если вы планируете поступать по этим специальностям, кроме единого вступительного экзамена (ЕВИ), вам нужно также сдать единое профессиональное поступительное испытание (ЕППИ):
Те, кто сразу не определился с выбором специальности, регистрировались для прохождения ЕППИ из двух предметных направлений по выбору. Выбранные тесты они будут выполнять в разные изменения.
Каждый участник тестирования получает доступ к информационной странице по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.
Участники, участвующие в основной сессии, получат приглашения-пропуска с датой, временем и местом проведения тестирования до 17 июня.
Те, кто не смогли зарегистрироваться для прохождения ЕППИ/ЕВИ во время основного периода регистрации, могут сделать в дополнительный период 17-21 июня.
Раньше мы рассказывали, что изменится для детей и родителей в соответствии с новым законом о дошкольном образовании.
Читайте также, как написать мотивационное письмо для успешного вступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.