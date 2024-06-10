Поступление на магистратуру 2024: какие специальности самые популярные среди абитуриентов

Самые популярные специальности среди поступающих

По количеству заявлений больше поступающие подавали на следующие специальности:

Управление и администрирование - 27 500

Педагогика и психология - 20 391

Информационные технологии - 17 246

Право и международное право - 13 858

Психология и социология - 9 747

Экономика и международная экономика - 9 448

Учет и финансы - 8 770

Политология и международные отношения - 2 994

Поступительная кампания на магистратуру 2024

На экзамены для поступления на магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 245 тысяч абитуриентов. В Украине экзамены будут сдавать 241 609 поступающих, а за границей - 3 796.

Если вы планируете поступать по этим специальностям, кроме единого вступительного экзамена (ЕВИ), вам нужно также сдать единое профессиональное поступительное испытание (ЕППИ):

01 "Образование / Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт")

05 "Социальные и поведенческие науки"

06 "Журналистика"

07 "Управление и администрирование"

08 "Право"

12 "Информационные технологии"

24 "Сфера обслуживания"

28 "Публичное управление и администрирование"

29 "Международные отношения"

Те, кто сразу не определился с выбором специальности, регистрировались для прохождения ЕППИ из двух предметных направлений по выбору. Выбранные тесты они будут выполнять в разные изменения.

Каждый участник тестирования получает доступ к информационной странице по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.

Участники, участвующие в основной сессии, получат приглашения-пропуска с датой, временем и местом проведения тестирования до 17 июня.

Те, кто не смогли зарегистрироваться для прохождения ЕППИ/ЕВИ во время основного периода регистрации, могут сделать в дополнительный период 17-21 июня.